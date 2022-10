DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: Marc Marquez in Q2, eliminato Aleix Espargaró. Ci si gioca la pole (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 10.19 Marc Marquez si porta in vetta con il crono di 1:30.038 a precedere di 61 millesimi OLIVEira e di 0.164 Aleix Espargaró. L’Aprilia esclusa così. 10.17 Aleix Espargaró si porta davanti a tutti con l’Aprilia in 1:30.202 a precedere Marc Marquez di 0.141 e Cal Crutchlow di 0.340. 10.15 Tutti si preparano per rientrare in pista e ultimare il run per qualificarsi alla Q2. 10.13 Sorprendente Cal Crutchlow che si è infilato davanti ad Aleix Espargaró, vedremo se l’iberico dell’Aprilia riuscirà a rimediare. 10.11 Marc Marquez si conferma davanti a ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 10.19si porta in vetta con il crono di 1:30.038 a precedere di 61 millesimi Oira e di 0.164. L’Aprilia esclusa così. 10.17si porta davanti a tutti con l’Aprilia in 1:30.202 a precederedi 0.141 e Cal Crutchlow di 0.340. 10.15 Tutti si preparano per rientrare in pista e ultimare il run per qualificarsi alla Q2. 10.13 Sorprendente Cal Crutchlow che si è infilato davanti ad, vedremo se l’iberico dell’Aprilia riuscirà a rimediare. 10.11si conferma davanti a ...

SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Marc Marquez è il migliore del Q1 Con lui nel Q2 Oliveira, che beffa nel finale A. Espargaró LIVE ? - SkySportMotoGP : Marc Marquez è il migliore del Q1 Con lui nel Q2 Oliveira, che beffa nel finale A. Espargaró LIVE ?… - sportli26181512 : MotoGP, GP Thailandia: le qualifiche e la pole in diretta LIVE: In corso le qualifiche della MotoGP a Buriram su pi… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Buriram 2022 LIVE: Zarco svetta nella FP4 Bagnaia in cerca di feeling. Cominciano le qualifiche -… -