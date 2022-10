DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: Verstappen svetta in classifica, condizioni difficili a Marina Bay (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP Singapore 2022 F1 SU TV8 12.53 Duello a distanza tra Red Bull e Ferrari. Con Verstappen che precede Leclerc ed Alonso con la prima delle due Alpine. 12.51 La classifica della FP3 cambia continuamente. Sainz è secondo alle spalle di Verstappen che con questa condizione appare decisamente superiore alla concorrenza. 12.50 Verstappen resta in cima alla graduatoria, mentre Leclerc inizia ad avvicinarsi. Quarto tempo provvisorio per il monegasco di casa Ferrari. 12.48 Problemi per Mick Schumacher ai box. I meccanici di Haas non hanno montato correttamente una ruota del tedesco. Quasi tutti i protagonisti sono in scena con le gomme intermedie. 12.45 La classifica aggiornata: 1 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 12.53 Duello a distanza tra Red Bull e Ferrari. Conche precede Leclerc ed Alonso con la prima delle due Alpine. 12.51 Ladella FP3 cambia continuamente. Sainz è secondo alle spalle diche con questa condizione appare decisamente superiore alla concorrenza. 12.50resta in cima alla graduatoria, mentre Leclerc inizia ad avvicinarsi. Quarto tempo provvisorio per il monegasco di casa Ferrari. 12.48 Problemi per Mick Schumacher ai box. I meccanici di Haas non hanno montato correttamente una ruota del tedesco. Quasi tutti i protagonisti sono in scena con le gomme intermedie. 12.45 Laaggiornata: 1 ...

