DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: Russell fuori dal Q3! Ferrari punta alla doppietta (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 L’azzardo di montare le gomme d’asciutto non ha pagato per Aston Martin e Alfa Romeo. Esclusi dal Q3 Russell, Stroll, Mick Schumacher, Vettel e Zhou. 15.42 CLAMOROSO! ESCLUSO Russell! In diversi si sono migliorati all’ultimo giro con le intermedie, buttando fuori dalla top10 il giovane talento della Mercedes! 15.40 Ultimo tentativo del Q2. Per ora le gomme d’asciutto non rendono come le intermedie, ma c’è ancora una chance per Aston Martin e Zhou. 15.38 Primo giro lanciato delle Aston Martin con gomme soft. Forse era ancora troppo presto per passare alle slick… 15.37 Hamilton si migliora con gomma intermedia e sale in seconda piazza dietro alla Ferrari di Leclerc. Gomma slick anche per Zhou con l’Alfa ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 L’azzardo di montare le gomme d’asciutto non ha pagato per Aston Martin e Alfa Romeo. Esclusi dal Q3, Stroll, Mick Schumacher, Vettel e Zhou. 15.42 CLAMOROSO! ESCLUSO! In diversi si sono migliorati all’ultimo giro con le intermedie, buttandotop10 il giovane talento della Mercedes! 15.40 Ultimo tentativo del Q2. Per ora le gomme d’asciutto non rendono come le intermedie, ma c’è ancora una chance per Aston Martin e Zhou. 15.38 Primo giro lanciato delle Aston Martin con gomme soft. Forse era ancora troppo presto per passare alle slick… 15.37 Hamilton si migliora con gomma intermedia e sale in seconda piazza dietrodi Leclerc. Gomma slick anche per Zhou con l’Alfa ...

