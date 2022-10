Diffidati Inter-Roma | i giallorossi a rischio squalifica in vista del Lecce

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) La, dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo per affrontare l’nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra guidata da Josè Mourinho, indella prossima sfida contro il, non dovrà fare molta attenzioni ai cartellini gialli poiché nella lista deinon figura alcun calciatore nerazzurro. SportFace.