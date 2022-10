Di Maio desaparecido dopo la batosta alle elezioni | Cos’è successo all’ex pentastellato?

(Di sabato 1 ottobre 2022) Dalla fine delle, Luigi Diè letteralmente sparito da tutti i social. La sconfitta è stato un boccone troppo amaro per lui? Come ben sappiamo, l’ex leader del Movimento 5 Stelle Luigi Diha perso a tavolino lepolitiche del 25 Settembre.essersi ‘sganciato’ dal partito di Beppe Grillo, Disi era candidato nuovamentecon il suo personale partito Impegno civico. Un tentativo affondato prima di salpare e così quello che è stato il ministro degli Esteri italiano negli scorsi anni non ha ottenuto nemmeno un seggio in Parlamento. Una dura sconfitta, che forse Dinon riesce ad affrontare. Sarà questo il motivo della sua scomparsa dai social? Non abbiamo una conferma ...

Eppure, "Gigi" Di. Qualcuno dice che si è già messo in coda per fare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza , finché può, altri dicono che sta cercando di riprendere il ...Contava oltre 2,5 milioni di followers ma Luigi Diha deciso di dire basta: il mistero della pagina Facebook scomparsa dopo le elezioni 2022 Luigi Di' in queste ore tiene banco il mistero della pagina Facebook scomparsa dopo le elezioni 2022 che hanno visto l'ex membro del Movimento Cinque Stelle passato con la formazione di ... Di Maio "desaparecido": sparito ovunque (pure sui social) FOGGIA, 30/09/2022 - Che fine ha fatto Luigi Di Maio Il rampollo di Pomigliano d'Arco è sparito dai radar dal giorno delle elezioni. La ...Silenzio social dal 23 settembre per Luigi Di Maio, sparita la sua pagina Facebook. Il ministro degli Esteri in carica sparito dopo la batosta elettorale ...