De Zerbi, che debutto! Il Brighton fa 3 - 3 in casa Liverpool con super Trossard (Di sabato 1 ottobre 2022) Clamoroso debutto in Premier per Roberto De Zerbi: il suo Brighton esce da Anfield con un 3 - 3 dopo essere andato avanti di 2 gol sul Liverpool. Prima vittoria col Chelsea per Graham Potter, che ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) Clamoroso debutto in Premier per Roberto De: il suoesce da Anfield con un 3 - 3 dopo essere andato avanti di 2 gol sul. Prima vittoria col Chelsea per Graham Potter, che ...

gippu1 : Italiani che hanno esordito in #PremierLeague di sabato pomeriggio segnando tre gol e pareggiando 3-3 contro il Liv… - thegrandmaximus : RT @jason05_: De Zerbi avanti ad Anfield (probabilmente si farà rimontare, who cares). Quello che però voglio sottolineare è che secondo… - Lukee22_ : @giacomo1994_ C’è da dire che De Zerbi aveva comunque a disposizione Pogba, Chiesa e Di Maria - giacomo1994_ : De Zerbi dopo qualche settimana ha dato un’identità al Brighton, e al debutto ha fatto una grande partita contro il… - ClaraPorta4 : @giampdisan @GiampiBo @juanito92x Lo stesso De Zerbi ha detto in conferenza o intervista nn ricordi che nn avrebbe stravolto il gioco -