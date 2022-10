Dal bonus assunzione giovani giornalisti ai contributi per le edicole: le novità del nuovo fondo editoria (Di sabato 1 ottobre 2022) ... dal MEF , dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio il 28 settembre 2022 in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le risorse stanziate sono pari a 90 milioni di euro , ... Leggi su informazionefiscale (Di sabato 1 ottobre 2022) ... dal MEF , dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio il 28 settembre 2022 in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le risorse stanziate sono pari a 90 milioni di euro , ...

InfoFiscale : Dal bonus assunzione giovani giornalisti ai contributi per le edicole: le novità del nuovo fondo editoria - giocarmon : L'antotipia, il procedimento per fare stampe fotografiche utilizzando piante e fiori dal libro: 'Le antiche tecnich… - FraschiniMauri2 : @petergomezblog @fattoquotidiano Così il PC dal quale gestiscono i 5* si trasformerà in un super PC? Matrix? Bisogn… - Antonio82916016 : Caro Speranza,mi dice cosa hanno a che fare gli Amministrativi e i cuochi ospedalieri con i sanitari? Mi spiega per… - ValePieraccini : (#GdS) #Locatelli: a fine stagione, a meno di imprevisti, scatterà l’obbligo di riscatto dal Sassuolo per 25 milion… -