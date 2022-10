Cuperlo: «Stiamo sulle scatole a buona parte del Paese. Il Pd rischia l’irrilevanza» (Di sabato 1 ottobre 2022) “Stiamo sulle scatole al Paese”. E’ il solitamente sobrio Gianni Cuperlo finalmente a dare voce a un verità che si può constatare anche empiricamente andando in giro tra le persone che hanno mollato il Pd. «Non voglio eludere il problema e la dico con un linguaggio che non è il mio: noi Stiamo letteralmente sulle scatole a una parte della società italiana; si è spezzato un rapporto e un legame di fiducia con una parte del Paese». Gianni Cuperlo in un’intervista sulla Stampa, dice la sua su quale futuro aspetti un partito disastrato e in totale sbandamento. Tra antichi livori (Cirinnà), tra chi invoca una “scisssione”, chi il cambio di nome, chi tenta “innamoramenti” per Elly Schlein ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) “al”. E’ il solitamente sobrio Giannifinalmente a dare voce a un verità che si può constatare anche empiricamente andando in giro tra le persone che hanno mollato il Pd. «Non voglio eludere il problema e la dico con un linguaggio che non è il mio: noiletteralmentea unadella società italiana; si è spezzato un rapporto e un legame di fiducia con unadel». Gianniin un’intervista sulla Stampa, dice la sua su quale futuro aspetti un partito disastrato e in totale sbandamento. Tra antichi livori (Cirinnà), tra chi invoca una “scisssione”, chi il cambio di nome, chi tenta “innamoramenti” per Elly Schlein ...

