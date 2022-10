Crozza-Salvini sogna il Viminale ma è prigioniero dei social: “Mi hanno fatto ministro di Tik Tok” (Di sabato 1 ottobre 2022) Maurizio Crozza torna nei panni di Matteo Salvini, nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, rimasto prigioniero dal suo successo su Tik Tok: “La Meloni mi ha scritto ‘Ti abbiamo fatto ministro di Tik Tok: divertiti!’” “Live streaming ed episodi completi su discovery+” L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Mauriziotorna nei panni di Matteo, nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, rimastodal suo successo su Tik Tok: “La Meloni mi ha scritto ‘Ti abbiamodi Tik Tok: divertiti!’” “Live streaming ed episodi completi su discovery+” L'articolo proviene da IlQuotidiano.

