Covid oggi Lombardia | 5 991 contagi e 10 morti A Milano 1 482 casi

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 5.991 i nuovida Coronavirus, sabato 1 ottobre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.107 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,90% in lieve calo rispetto a ieri (20,9%). Tra i dati diemerge che aumentano i ricoverati, sono 598 rispetto ai 581 di ieri (+17) nei reparti ordinari; in terapia intensiva sono dieci, uno in più di ieri. Dieci i decessi, che portano a 42.556 il totale da inizio pandemia. A livello provinciale, ai nuovisono 1482, a Brescia 902, a Monza Brianza 526, a Varese 578, a Bergamo 616, a Como 455, a Pavia 296, a Mantova ...

RobertoBurioni : Mi sono vaccinato con la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 33.876 nuovi casi e 38 morti. Tasso di positività al 18,8% - NicolaPorro : ?? Oggi è un giorno da festeggiare. Sallusti ci racconta perché???? - FGuardiella : Covid oggi Italia, 33.876 contagi e 38 morti: bollettino 1 ottobre - paoloangeloRF : Covid Lombardia, bollettino: 5.991 casi. Tasso di positività al 19,8% -

AGI - In leggera flessione la curva epidemica in Italia : sono 33.876 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, contro i 34.479 precedenti. I tamponi processati sono 180.241 (ieri 183.disono ...In aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casisegnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (14,9% vs 11,1%)...integrata pubblicatosul ... Covid, le notizie. Bollettino: 33.876 casi e 38 morti. Tasso di positività al 18,8% LIVE StampaSono 562 i nuovi contagi nel salernitano: lo ha reso noto il Ministero della Salute. I casi positivi registrati, finora, nel nostro territorio salgono così a 416.498. Il bollettino regionale Ecc ...In piazza anche Jean Paul Vanoli - noto ai più soprattutto per le stravaganti (e ovviamente non riconosciute) cure alternative contro le malattie (anche gravi) e contro i vaccini anti-Covid - che ha ...