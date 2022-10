Covid oggi Lazio, 2.810 contagi. A Roma 1.356 nuovi casi (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.810 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.766 tamponi molecolari e 13.341 tamponi antigenici con un tasso di positività del 17,4%. I ricoverati sono 442 i ricoverati (+18 rispetto a ieri), 27 le terapie intensive (+1) e +1.945 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.356. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 488 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 509 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.810 ida Coronavirus, 1 ottobre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.766 tamponi molecolari e 13.341 tamponi antigenici con un tasso di positività del 17,4%. I ricoverati sono 442 i ricoverati (+18 rispetto a ieri), 27 le terapie intensive (+1) e +1.945 i guariti. Icittà sono a quota 1.356. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del. Asl1: sono 488 ie 0 i decessi; Asl2: sono 509 i...

