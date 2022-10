Covid, oggi è il primo giorno di totale libertà (Di sabato 1 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1.mp4 Due anni, sette mesi e nove giorni dopo la proclamazione dello stato di emergenza Covid, oggi possiamo finalmente toglierci le mascherine in ogni luogo: missione compiuta. Decade infatti l’ultimo obbligo di usare mascherine protettive sui trasporti pubblici. È una data simbolo che segna anche uno spartiacque psicologico. È stata una guerra, sono stati commessi degli errori e qualcuno è stato colpito dal fuoco amico come in tutti i conflitti. Ci sono ancora sacche talebane che discutono se fu guerra giusta, se davvero il nemico è mai esistito. Io non sono un virologo, né un medico ma dico che la risposta a questa domanda non sta nelle opinioni ma nei numeri… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 1º ottobre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1.mp4 Due anni, sette mesi e nove giorni dopo la proclamazione dello stato di emergenzapossiamo finalmente toglierci le mascherine in ogni luogo: missione compiuta. Decade infatti l’ultimo obbligo di usare mascherine protettive sui trasporti pubblici. È una data simbolo che segna anche uno spartiacque psicologico. È stata una guerra, sono stati commessi degli errori e qualcuno è stato colpito dal fuoco amico come in tutti i conflitti. Ci sono ancora sacche talebane che discutono se fu guerra giusta, se davvero il nemico è mai esistito. Io non sono un virologo, né un medico ma dico che la risposta a questa domanda non sta nelle opinioni ma nei numeri… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 1º ottobre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

