Covid, le notizie di oggi. Da oggi stop a obbligo di mascherina su bus e treni. DIRETTA (Di sabato 1 ottobre 2022) L'obbligo resta invece ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Il Covid però non sembra mollare la presa. Aumenta, infatti, l'incidenza (325 casi per 100mila abitanti) con l'indice Rt che torna a 1. E sono cinque, rispetto alle due della settimana scorsa, le Regioni classificate a rischio alto: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 ottobre 2022) L'resta invece ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Ilperò non sembra mollare la presa. Aumenta, infatti, l'incidenza (325 casi per 100mila abitanti) con l'indice Rt che torna a 1. E sono cinque, rispetto alle due della settimana scorsa, le Regioni classificate a rischio alto: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto

Agenzia_Ansa : La bolletta del gas per una famiglia tipo italiana sarà triplicata il prossimo inverno rispetto a quella dell'inver… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.479, in calo rispetto a ieri (37.522), i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo… - Internazionale : Negli ultimi due anni migliaia di bambini hanno perso un genitore a causa del covid, ma non tutti ricevono il soste… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Da oggi stop a obbligo di mascherina su bus e treni. DIRETTA - shutruk : @LaNotiziaTweet Le belle notizie. Ora commissione d’inchiesta sulla gestione covid e ce li togliamo definitivamente dalle palle -