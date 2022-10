repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 33.876 nuovi casi e 38 morti. Tasso di positività al 18,8% - zazoomblog : Covid 33.876 nuovi casi e 38 morti nelle ultime 24 ore - #Covid #33.876 #nuovi #morti #nelle - vivereitalia : Covid, 33.876 nuovi casi positivi e 38 decessi - News24_it : Covid oggi Italia, 33.876 contagi e 38 morti: bollettino 1 ottobre - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 33.876 contagi e 38 morti: bollettino 1 ottobre -

Fanpage.it

Nelle ultime 24 ore sono 33.i nuovi casi di- 19 e 38 i morti registrati in Italia (177.130 i decessi dall'inizio della pandemia), secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute . Il ...17.27, 33.nuovi casi e 38 vittime Sono 33.i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 38 i decessi. ... Bollettino Covid, oggi in Italia 33.876 contagi e 38 morti per Coronavirus: i dati di sabato 1 ottobre ITALIA - L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la ...Sono 33.876, in diminuzione rispetto al 30 settembre, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34.479), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono ...