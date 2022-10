Costituzione, se anche per giuristi e politici la Carta si può cambiare (Di sabato 1 ottobre 2022) Sicché, la Costituzione più bella del mondo (finita la buriana elettorale, con i suoi mille improvvisati templari a sinistra che la ritenevano "immodificabile"), alla fine, si può cambiare senza sembrare un incrocio fra Pol Pot e Pinochet. Nulla di nuovo, beninteso. John Galbraith invocherebbe la saggezza convenzionale, il banale spacciato per grande conquista. Eppure. Eppure, è bastata una semplice dichiarazione rilasciata al Corriere della sera dal Presidente emerito della Consulta Sabino Cassese, per smontare il mito elettorale dell'intangibilità della Sacra Carta. «Ma vede, modificare la Costituzione non è un attentato alla Costituzione, se la stessa Carta prevede che possa essere modificata. Quella tedesca, che ha la stessa età di quella italiana, ha subito tre volte più modifiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Sicché, lapiù bella del mondo (finita la buriana elettorale, con i suoi mille improvvisati templari a sinistra che la ritenevano "immodificabile"), alla fine, si puòsenza sembrare un incrocio fra Pol Pot e Pinochet. Nulla di nuovo, beninteso. John Galbraith invocherebbe la saggezza convenzionale, il banale spacciato per grande conquista. Eppure. Eppure, è bastata una semplice dichiarazione rilasciata al Corriere della sera dal Presidente emerito della Consulta Sabino Cassese, per smontare il mito elettorale dell'intangibilità della Sacra. «Ma vede, modificare lanon è un attentato alla, se la stessaprevede che possa essere modificata. Quella tedesca, che ha la stessa età di quella italiana, ha subito tre volte più modifiche ...

