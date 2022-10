Cosa farà Giorgia Meloni su bollette ed energia: il decreto, le trivelle e i rincari dell’80% sul gas in arrivo (Di sabato 1 ottobre 2022) «Mi sto occupando delle bollette. Quella è la mia priorità adesso, il tema energetico». Nella sua unica comparsata davanti ai cronisti alla Camera la presidente del consiglio in pectore Giorgia Meloni ha dimostrato di avere le idee chiare sui problemi. Sulle soluzioni però ancora no. Di certo c’è che il nuovo governo Meloni dovrà varare un decreto tra ottobre e novembre. Per prorogare fino a marzo le norme di Mario Draghi. Per adesso la dotazione è di 10 miliardi: sono i soldi lasciati in cassa dal precedente governo. Ma ne servono altri 15. E qui cominciano i problemi. Perché l’idea del nuovo esecutivo è di fare cassa con un “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali e dirottando fondi Ue. Ma difficilmente Bruxelles darà l’ok. La riscrittura della tassa sugli extraprofitti con i ricavi ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) «Mi sto occupando delle. Quella è la mia priorità adesso, il tema energetico». Nella sua unica comparsata davanti ai cronisti alla Camera la presidente del consiglio in pectoreha dimostrato di avere le idee chiare sui problemi. Sulle soluzioni però ancora no. Di certo c’è che il nuovo governodovrà varare untra ottobre e novembre. Per prorogare fino a marzo le norme di Mario Draghi. Per adesso la dotazione è di 10 miliardi: sono i soldi lasciati in cassa dal precedente governo. Ma ne servono altri 15. E qui cominciano i problemi. Perché l’idea del nuovo esecutivo è di fare cassa con un “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali e dirottando fondi Ue. Ma difficilmente Bruxelles darà l’ok. La riscrittura della tassa sugli extraprofitti con i ricavi ...

