Corto e Fieno | Festival del cinema rurale dal 6-9 ottobre 2022

La nuova edizione di Corto e Fieno – Festival del cinema rurale è in arrivo il 6, 7, 8, 9 ottobre sul lago d'Orta, in Piemonte, tra Ameno, Miasino e Omegna. A cosa è dedicato il Corto e Fieno Festival? Da sempre Festival indipendente e di ricerca, Corto e Fieno CortoeFieno.it arriva alla sua tredicesima edizione. È l'unico Festival cinematografico in Italia interamente dedicato al mondo della ruralità, con proiezioni e incontri dedicati al cinema che guarda alla terra, ai suoi frutti e a chi se ne prende cura. I film 35 film in arrivo da tutto il mondo, la metà dei quali firmata da registe ...

