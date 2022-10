Corsa inesorabile dei prezzi | il salasso del carrello della spesa Italia in ginocchio

(Di sabato 1 ottobre 2022) Unasenza sosta, come una locomotiva che non esaurisce mai il carbone. Ancora una volta vola l'inflazione in. A settembre l'indice nazionale deial consumo ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente). Tutto questo impatta ovviamente sul, il cui prezzo, su base annua, è salito dell'11,1%, ai massimi da quasi 40 anni, ossia da luglio 1983 (quando si registrò una variazione tendenziale del +12,2%). Per quanto riguarda l'inflazione acquisita, hanno spiegato dall'Istat, per il 2022 è risultata pari a +7,1% per l'indice generale e a +3,6% per la componente di fondo. «Questa volta non sono i beni energetici a spiegare, se non per le conseguenze che la loro crescita così ampia ha ...

tempoweb : Corsa inesorabile dei #prezzi: aumenti senza precedenti per il carrello della #spesa #economia #inflazione… - Nick74250206 : Tuttavia è solo una percezione e a prescindere se la giornata è passata velocemente o lentamente, l'unica certezza… -

Today.it

Non c'è solo ladel Tour de France dietro a questo dono, come dicevamo, ma i grandi riflessi ...valorizzazione di tutte e tre le storiche maglie - tra le pochissime sopravvissute all'...Cambiare per stare al passo con lache altri cambiamenti imprimono al mondo e al nostro modo di pensarlo. Cambiare per non rassegnarsi a un lento maarretramento. Cambiare per ... Bollette troppo care: i consigli per risparmiare in casa Una corsa senza sosta, come una locomotiva che non esaurisce mai il carbone. Ancora una volta vola l'inflazione in Italia. A settembre ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...