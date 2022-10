Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 ottobre: 33.876 nuovi casi, i morti sono 38 (Di sabato 1 ottobre 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 33.876 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 34.479. I tamponi effettuati sono 180.241 (ieri 183.059). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 18,8% (stabile rispetto a ieri). sono 38 i morti, 2 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute dell’1 ottobre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 138, con 14 ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 ottobre 2022) Nelle ultime 24 orestati 33.876 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 34.479. I tamponi effettuati180.241 (ieri 183.059). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 18,8% (stabile rispetto a ieri).38 i, 2 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 138, con 14 ...

