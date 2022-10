danieledv79 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 ottobre: 33.876 nuovi casi, i morti sono 38 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 ottobre: 33.876 nuovi casi, i morti sono 38 - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 456149 attualmente positivi a test (+14205 in un giorno) con 177130 decessi (38) e 21867067… - bizcommunityit : Coronavirus, operatori sanitari russi in Italia torneranno a casa da domani #forex - RoccoFiumara : RT @Gabrigrifo1: E anche il Portogallo ha tolto l'isolamento,mentre alcuni ipocondriaci italiani parlano di mascherina,contagi,ha stata la… -

Sky Tg24

20/2022 e altri regolamenti, documenti e informazioni sul Covid - 19 sono pubblicati sulla pagina della Provincia Autonoma di Bolzano dedicata al. Report Iss, in aumento casi in età ...La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid19 in Puglia è del 4%, indel 6% (dati Agenas). Covid, le notizie. Bollettino: 33.876 casi e 38 morti. Tasso di positività al 18,8% LIVE Le vaccinazioni Covid in Italia Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 30 settembre, sono state somministrate fino ad ora 140.748.386 ...In Italia ci sono attualmente 456.149 positivi per Covid-19, 14.205 in più rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 22.500.346, con un incremento nelle ultime 24 ore ...