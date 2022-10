Corea Nord: nuovo lancio di missili balistici in direzione del Mar del Giappone (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo le provocazioni delle manovre Usa e della visita di Kamala Harris Pyongyang risponbde per le rime L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo le provocazioni delle manovre Usa e della visita di Kamala Harris Pyongyang risponbde per le rime L'articolo proviene da Firenze Post.

RenatoMaiaron : @AlexBazzaro Forse a te servirebbe una lezione di diritti e libertà con un soggiorno in uno dei seguenti paesi: Rus… - TwoLongRiders : RT @guidoolimpio: Cartoline dalla Corea del Nord. Kim è a suo agio, altro lancio di missili. Il quarto in una settimana. Intanto nei campi.… - guidoolimpio : Cartoline dalla Corea del Nord. Kim è a suo agio, altro lancio di missili. Il quarto in una settimana. Intanto nei campi... - LauraRewind : RT @osamundR: ?? BOOM! Visita a sorpresa a Mosca del presidente della Corea del Nord, in coincidenza del discorso di Putin alla nazione! ?? h… - resistenza4 : @SMaurizi Siamo nell'Ue e nella Nato. A chi non piace può trasferirsi altrove. Russia, Cina, Corea del Nord, Birmania, etc. -