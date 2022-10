Coppe Europee: le idee degli scommettitori su Champions, Europa e Conference League 2022-23 (Di sabato 1 ottobre 2022) La stagione calcistica europea è appena agli inizi, ma già si ragiona su chi il prossimo maggio alzerà al cielo Champions, Europa e Conference League. A farlo è stato l’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le scommesse online sui tre tornei continentali per club, in particolare in chiave vincente e passaggio del turno nella fase a gironi. Nelle previsioni degli scommettitori si parla molto inglese, ma c’è anche un pizzico d’Italia e non quella che ci si aspetta. Manchester City favorito sulla vincente Champions League e Juventus a ruota Dai dati dell’Osservatorio Lottomatica emerge che più di un quarto degli scommettitori (il 26%) punta sul Manchester City come squadra vincente della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 ottobre 2022) La stagione calcistica europea è appena agli inizi, ma già si ragiona su chi il prossimo maggio alzerà al cielo. A farlo è stato l’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le scommesse online sui tre tornei continentali per club, in particolare in chiave vincente e passaggio del turno nella fase a gironi. Nelle previsionisi parla molto inglese, ma c’è anche un pizzico d’Italia e non quella che ci si aspetta. Manchester City favorito sulla vincentee Juventus a ruota Dai dati dell’Osservatorio Lottomatica emerge che più di un quarto(il 26%) punta sul Manchester City come squadra vincente della ...

GinevraMerlini1 : RT @SCRIGNOMAGICO: #ilunatici Amico Roberto stasera non ci prendiamo! ?? Io sono tifosissimo del Milan, ma quando c'è un'Italiana nelle cop… - SCRIGNOMAGICO : #ilunatici Amico Roberto stasera non ci prendiamo! ?? Io sono tifosissimo del Milan, ma quando c'è un'Italiana nell… - Nicola89144151 : Un nuovo mese sta per cominciare, ottobre. Che mese sarà per lo sport? Di passaggio, con la fine della stagione del… - ilSavoca_2 : @armagio Speriamo Apple prenda veramente i diritti a livello internazionale. Il top sarebbe avere seria A + coppa i… - tavella_c : @crissscar77 @salpaladino A Del Piero l’hanno boicottato sul pallone d’oro… comunque a Coppe del mondo coppe campio… -