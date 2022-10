Contratti di Fiume, avanti tutta: dalla Pisana nuovo stanziamento di oltre 130mila euro (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma – “La giunta regionale ha approvato una delibera regionale che stanzia nuove risorse, pari a 133mila euro, per il piano di monitoraggio e l’attuazione dei Contratti di Fiume già sottoscritti dalla Regione Lazio e per i processi di Area Marina Protetta dell’Ente regionale Romanatura (Area Marina delle Secche di Tor Paterno) e del Comune di Ventotene (Area Marina di Ventotene Santo Stefano)”. Ad annunciare la notizia Cristiana Avenali, Responsabile dei Contratti di Fiume della Regione Lazio che aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere tra le prime regioni che hanno deciso di puntare su questi strumenti partecipativi per tutelare e valorizzare l’ambiente, coinvolgendo Comuni, Enti Parco, associazioni, società e cittadini che vogliono collaborare nel prendersi cura del territorio e delle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma – “La giunta regionale ha approvato una delibera regionale che stanzia nuove risorse, pari a 133mila, per il piano di monitoraggio e l’attuazione deidigià sottoscrittiRegione Lazio e per i processi di Area Marina Protetta dell’Ente regionale Romanatura (Area Marina delle Secche di Tor Paterno) e del Comune di Ventotene (Area Marina di Ventotene Santo Stefano)”. Ad annunciare la notizia Cristiana Avenali, Responsabile deididella Regione Lazio che aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere tra le prime regioni che hanno deciso di puntare su questi strumenti partecipativi per tutelare e valorizzare l’ambiente, coinvolgendo Comuni, Enti Parco, associazioni, società e cittadini che vogliono collaborare nel prendersi cura del territorio e delle ...

