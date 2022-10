Consigli Fantacalcio 8^ giornata di Serie A | Simeone la certezza in attacco | tra i pali garanzia Szczesny tra i pali

DiMarzio : #Fantacalcio | Tutti i difensori da schierare in vista dell'8ª giornata di #SerieA - sportli26181512 : Consigli Fantacalcio, i 5 difensori da schierare nell'ottava giornata di campionato: puntiamo su Kim, Bonucci, Mazz… - MondoSportivoIT : Fantacalcio Serie A 2022/23: i consigli su chi schierare e chi evitare nell'8/a giornata - sportli26181512 : Da Raspadori a Hojlund, gli attaccanti consigliati per l'8ª giornata: Da Raspadori a Hojlund, gli attaccanti consig… - Frances02409076 : RT @DiMarzio: #Fantacalcio | Tutti i difensori da schierare in vista dell'8ª giornata di #SerieA -

Ecco i nostriper il reparto avanzato in vista dell'ottava giornata di Serie A. Giacomo Raspadori, 22 anni, attaccante del Napoli GIACOMO RASPADORIPer gli allenatori ma anche per gli appassionati di... E dunque quale migliore occasione per parlare di questo ma anche di tanto altro, a partire dalle ultime news di mercato, nell'...La Serie A e il fantacalcio tornano in campo nel weekend: nel seguente articolo analizzeremo la 8^ giornata di Serie A, per capire chi schierare al fantacalcio, chi evitare e le possibili sorprese. Ri ...In chiave fantacalcio, se lo avete comprato nelle vostre rose, il consiglio è quello di non puntare su di lui; qualora dovesse entrare potrebbe far fatica contro il terzetto difensivo nerazzurro.