Comuni, a Milano 'premio' da 1,7 mln per lotta evasione: Napoli recupera 3.500 euro (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Milano 'regina' tra le grandi città nella lotta all'evasione fiscale: il capoluogo lombardo incassa oltre 1,7 mln di euro grazie alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'anno 2021. E' così che, scovando i furbetti, ha ottenuto quasi 34 volte più di Roma, che si è fermata a 53.098,61 euro, e 500 volte più di Napoli, ferma ad appena 3.534,26 euro. E' quanto risulta dalle cifre, elaborate dall'Adnkronos, che sono state erogate nei giorni scorsi su disposizione del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali per il contributo, anno 2022, spettante ai Comuni per la loro partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno 2021. La legge garantisce infatti, a quegli enti che collaborano con ...

