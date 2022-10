Commissario Montalbano | è successo nuovamente | bellissima notizia

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilnon ha rivali: grandeper la serie televisiva nonostante le repliche mandate in onda Non ci sono rivali perche come sempre è riuscito a battere la concorrenza Mediaset. Mercoledi sera è andata in onda una replica della nota serie televisiva, che si è vista scontrare con il ritorno di Pio ed Amedeo con Emigrates. Gli ascolti non hanno lasciato dubbi: Ilha totalizzato più di tre milioni di telespettatori, più precisamente 3.130.000 con il 18.3% di share. Battuto quindi il debutto di Emigratis che, al ritorno dopo circa 4 anni, ha interessato 2.547.000 spettatori con il 16,9% di share. Ascolti insomma uguali a quelli del Grande Fratello Vip… (web)Il...

Stay_Nerd : Il Commissario Montalbano è uno dei prodotti televisivi più amati e seguiti di sempre, e anche quando sono trasmess… - sagralba : RT @rollingrocck: Comunque raga io lo dico sono una fan sfegatata del commissario Montalbano e sono abbastanza convinta di aver visto la di… - rollingrocck : Comunque raga io lo dico sono una fan sfegatata del commissario Montalbano e sono abbastanza convinta di aver visto… - michela14c : RT @rollingrocck: Montalbano sai quanti cereali sotto marca devi mangiare prima di riuscire a risolvere un caso di omicidio in un quarto d’… - annakiara119 : RT @rollingrocck: Montalbano sai quanti cereali sotto marca devi mangiare prima di riuscire a risolvere un caso di omicidio in un quarto d’… -

Se salta fuori che è in discussione la credibilità di tutto il sistema, ti saluto e sono, per dirla con il. Però, io la mano sul fuoco non la metto per nessuno, men che meno ...Tredici sono i siti a Scicli dove si ritorna sui set del, aprono tre palazzi nobiliari, si visita la collezione del Gruppo di Scicli, si scende nella Grotta delle Centoscale e ...Le Vie dei Tesori tornano a Scicli, con 13 siti aperti nei primi tre weekend di ottobre, ogni sabato e domenica, a partire da domani, sabato 1ottobre. Il festival è al suo quinto anno consecutivo a Sc ...Francesca Chillemi sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista lavorativo. Da stasera inizia la fiction Viola come il mare che la vede protagonista, accanto a Can Yaman.