Come è andata la prima uscita pubblica di Giorgia Meloni: “Con Berlusconi incontro costruttivo” (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha avuto luogo oggi la prima uscita pubblica da premier in pectore di Giorgia Meloni. Lo scenario è stato quello del villaggio Coldiretti del Parco Sempione, da dove la presidente di FdI ha ribadito: “Se saremo chiamati a governare questa Nazione, daremo risposte immediate ai principali problemi”. “Ho scelto di limitare le uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ai dossier urgenti – ha aggiunto la leader di FdI – ma ho deciso di prendermi una pausa da questi giorni (di silenzio stampa, ndr) per venire qui al Villaggio Coldiretti perché è un comparto che sta vivendo un momento molto difficile”. La prima uscita pubblica di Giorgia Meloni al Villaggio Coldiretti: le parole su alleati, Ue e caro energia Stamattina ad ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha avuto luogo oggi lada premier in pectore di. Lo scenario è stato quello del villaggio Coldiretti del Parco Sempione, da dove la presidente di FdI ha ribadito: “Se saremo chiamati a governare questa Nazione, daremo risposte immediate ai principali problemi”. “Ho scelto di limitare le uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ai dossier urgenti – ha aggiunto la leader di FdI – ma ho deciso di prendermi una pausa da questi giorni (di silenzio stampa, ndr) per venire qui al Villaggio Coldiretti perché è un comparto che sta vivendo un momento molto difficile”. Ladial Villaggio Coldiretti: le parole su alleati, Ue e caro energia Stamattina ad ...

