Clima | allagamenti e danni nelle province di Trapani e Agrigento dopo la bomba d’acqua e le forti raffiche di vento

(Di sabato 1 ottobre 2022) Un’ondata di maltempo caratterizzata da intensi temporali ediha colpito nella serata di venerdì lediin Sicilia. In particolare sono stati interessati i comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano nel trapanese e Santa Margherita Belice e Sciacca nell’agrigentino. Notte intensa per i vigili del fuoco delle dueche hanno effettuato 130 interventi.lache ha provocatoingenti a infrastrutture pubbliche, attività commerciali e abitazioni private il Comune di Mazara del Vallo ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale. “Eventi di questo tipo – dice il sindaco Salvatore ...

... organizzato per questa mattina a Trapani, davanti a Palazzo d'Alì, dopo glidi ieri ... E' già qualcosa perchè l'incubo, dalle nostre parti, adesso è ile se il cielo diventa cupo, la ...impazzito, ma anche negligenze perchè quando le città si riempiono d'acqua significa che qualcosa non ha funzionato e che ci sono responsabilità che vanno individuate. Emergenza anche a Mazara ...METEO - MALTEMPO insistente in Umbria e a Perugia, dove si sono abbattuti TEMPORALI e GRANDINATE: DANNI e DISAGI, i dettagli ...Nei video girati da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti he gridano "aiutateci", "aiuto" ...