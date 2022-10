Claudio Ranieri: “Dopo il mio esonero al Leicester Mourinho indossò…” (Di sabato 1 ottobre 2022) Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e del Leicester in particolare, ha voluto ricordare un bel gesto da parte di Mourinho nei suoi confronti. L’episodio avvenne non appena Ranieri fu... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 1 ottobre 2022), ex allenatore della Roma e delin particolare, ha voluto ricordare un bel gesto da parte dinei suoi confronti. L’episodio avvenne non appenafu...

insopportabile : A me dispiace per Liverani ma il Cagliari non ha un gioco all'altezza di una squadra che punta a salire in Serie A… - il_prof_13 : L'interismo di Pep De Zerbi che va a dare due schiaffoni al Liverpool ad Anfield così da far esonerare Jurgen Klopp… - peppe_tweet : Io una telefonata a Claudio #Ranieri la farei, pure adesso. #Cagliari #cagliarivenezia - dariobalder14 : Ogni tanto penso al fatto che Claudio Ranieri l'allenatore che ha compiuto la più grande impresa della storia del c… - gianfrancodig15 : LO SPECIAL E LO SPECIAL.. “Josè fu molto carino quando il Leicester mi esonerò. Si presentò in conferenza stampa,… -