Classifica FIMI | I Pinguini Tattici Nucleari al secondo e terzo posto della chart singoli Night Skinny ancora primo negli album | Ramazzotti sesto

EnergyWebRadio1 : Per la seconda settimana consecutiva, il producer Night Skinny con Botox, progetto monumentale che riunisce oltre 4… - StephanoHorse : RT @BSNewsItalia: ??| #HoldMeCloser rientra nella classifica FIMI di questa settimana in posizione #97. Su Spotify Italia resta alla #196 c… - Sabri469 : RT @Sabri469: Continuate a mandarmi screen dell'ordine se state acquistando l'ep di Alex, sia in formato digitale che fisico!????? Dai dai c… - aleepiso : RT @rosyggero: Violetta Lei è tini, l’artista argentina più famosa al mondo. Ha pubblicato 3 album discografici; il primo album è entra… - Giovann37894958 : RT @Sabri469: Continuate a mandarmi screen dell'ordine se state acquistando l'ep di Alex, sia in formato digitale che fisico!????? Dai dai c… -

... il producer Night Skinny con Botox, progetto monumentale che riunisce oltre 40 artisti, si conferma in vetta alladegli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni/Gfk. ...Seconda settimana alla numero uno nelladegli album italiana Top Of The Music di- Gfk per B OTOX di NIGHT SKINNY . Il super producer resiste alla new entry dei VERDENA con VOLEVO MAGIA che debutta alla due. Altre new entry ...Nessuna novità nelle vette delle classifiche FIMI nella settimana dal 23 al 29 settembre 2022. Nei singoli si è infatti riconfermata Ferrari di James Hype, Miggy Dela Rosa e Lazza, così come negli alb ...Per la seconda settimana consecutiva, il producer Night Skinny con Botox, progetto monumentale che riunisce oltre 40 artisti, si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti della settima ...