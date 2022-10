Città Alta, camion urta Porta Sant’Agostino e la danneggia: chiusa al traffico (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo. Pochi minuti dopo le 8 di sabato mattina (primo ottobre) un camion ha urtato l’arco di Porta Sant’Agostino causando danni alle pietre. Alcuni frammenti della struttura sono caduti a terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e Polizia locale che hanno chiuso l’accesso a Città Alta in attesa di valutare l’entità del danno. Da chiarire la dinamica dell’accaduto e la posizione del camionista, che non ha considerato le dimensioni del passaggio rispetto a quelle del mezzo che guidava. Posta Sant’Agostino resterà chiusa a tutti i veicoli fino alle 18 di sabato. Nel frattempo sarà allestita un’impalcatura di protezione, che permetterà dalle 18 il passaggio solo di auto e moto. La struttura limiterà l’area di accesso e il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo. Pochi minuti dopo le 8 di sabato mattina (primo ottobre) unhato l’arco dicausando danni alle pietre. Alcuni frammenti della struttura sono caduti a terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e Polizia locale che hanno chiuso l’accesso ain attesa di valutare l’entità del danno. Da chiarire la dinamica dell’accaduto e la posizione delista, che non ha considerato le dimensioni del passaggio rispetto a quelle del mezzo che guidava. Postaresteràa tutti i veicoli fino alle 18 di sabato. Nel frattempo sarà allestita un’impalcatura di protezione, che permetterà dalle 18 il passaggio solo di auto e moto. La struttura limiterà l’area di accesso e il ...

raffaellapaita : “Ho affrontato a testa alta le critiche che ho ricevuto per aver appoggiato il sindaco #Bucci alla guida della citt… - webecodibergamo : Camion urta l’arco di Porta Sant’Agostino, chiuso il passaggio da e per Città Alta -Foto/Video - Leo29112 : @giorgio_gori Come si vive in città alta da radical chic? VERGOGNA - nicolatifamilan : AAA avvistati @edolombard e #AleFedeCorti andare via dal 3??direzione città alta. - mario_bontempo : RT @raffaellapaita: “Ho affrontato a testa alta le critiche che ho ricevuto per aver appoggiato il sindaco #Bucci alla guida della città, m… -