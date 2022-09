Cile | sospeso il derby di Santiago per un petardo al portiere dell’Universidad de Chile

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) In seguito ad unlanciato alde, Martin Parra, ildiè stato. L’estremo difensore è stato subito portato via in ospedale, in attesa di avere notizie sulle sue condizioni. Inoltre ci sarà anche da considerare un possibile recupero della partita o altre soluzioni in merito. Intanto il club azzurro ha scritto tramite una nota ufficiale: “Partita ufficialmente sospesa per mancanza di garanzie, dopo i danni riportati dal nostroMartín Parra a seguito del lancio di fuochi d’artificio in campo”. SportFace.