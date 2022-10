Ciclismo, Giro dell’Emilia 2022: percorso e altimetria (Di sabato 1 ottobre 2022) L’altimetria e il percorso del Giro dell’Emilia 2022, edizione numero 105 della corsa che fa entrare sempre più nel vivo il finale di stagione. Grande attesa per i 198,7 chilometri da Carpi al Santuario di San Luca, sede di arrivo classica e spettacolare con le sue dure pendenze che potranno lanciare alcuni degli scalatori più arditi e attesi al via. Da un punto di vista altimetrico la corsa inizierà con un circuito in quel di Carpi senza particolari difficoltà, ma la musica cambierà dopo circa 80 km con il GPM di Ca’ Bortolani (5,4 km alla media del 6,3% e massime del 9%). Ancora più impegnativa la salita seguente, quella di Luminasio-Medelana (5,1 km con una media del 10,1% e punte del 18%), cui seguirà una lunga discesa e un tratto di fondovalle per arrivare all’imbocco del circuito conclusivo da ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) L’e ildel, edizione numero 105 della corsa che fa entrare sempre più nel vivo il finale di stagione. Grande attesa per i 198,7 chilometri da Carpi al Santuario di San Luca, sede di arrivo classica e spettacolare con le sue dure pendenze che potranno lanciare alcuni degli scalatori più arditi e attesi al via. Da un punto di vista altimetrico la corsa inizierà con un circuito in quel di Carpi senza particolari difficoltà, ma la musica cambierà dopo circa 80 km con il GPM di Ca’ Bortolani (5,4 km alla media del 6,3% e massime del 9%). Ancora più impegnativa la salita seguente, quella di Luminasio-Medelana (5,1 km con una media del 10,1% e punte del 18%), cui seguirà una lunga discesa e un tratto di fondovalle per arrivare all’imbocco del circuito conclusivo da ...

zazoomblog : Ciclismo Giro dell’Emilia 2022 oggi in tv: orari e diretta streaming - #Ciclismo #dell’Emilia #orari #diretta - AlexVes84825277 : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, #Giro dell’Emilia, sfida #Pogacar-#Alaphilippe a Bologna San Luca - Mterryf1 : @mgpg07 Eh sì Il discorso e molto piu ampio della F1 E c'è sempre il rischio in futuro perda pure il giro Il calcio… - Clenbuterolo : Stoltenberg appassionato di ciclismo come pochi,col cazzo che ti faceva scoppiare la guerra nucleare il giorno prima del Giro dell'Emilia. -