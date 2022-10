Ciclismo | Giro dell’Emilia 2022 oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tutto pronto per l’edizione 105 del, che quest’promette spettacolo con i suoi 198,7 chilometri da Carpi a San Luca, alle porte di Bologna. Tanti big al via su un percorso molto selettivo, con un circuito finale che si apre a più possibili scenari e con una salita breve ma molto impegnativa che deciderà la corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. PERCORSO E ALTIMETRIATV E– La corsa prenderà il via da Carpi alle ore 11:20, con l’arrivo sul San Luca che è stato programmato in base alla mediaa tra le 16:00 e le 16:30. Gli appassionati potranno seguire le fasi finali delintv su RaiSport dalle 15:10, ...