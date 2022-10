Ciacci attacca Bellavia al GF Vip: “Se prende psicofarmaci non può stare qui!” – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Giovanni Ciacci pretende attenzione per la sua storia di sieropositività e poi si perde in un bicchiere d’acqua quando deve esprimere pareri su Marco Bellavia e la sua attuale difficoltà a viversi le dinamiche del Grande Fratello Vip con la giusta serenità (che ha svelato di non avere al momento richiedendo l’aiuto dei compagni di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022) Giovannipretende attenzione per la sua storia di sieropositività e poi si perde in un bicchiere d’acqua quando deve esprimere pareri su Marcoe la sua attuale difficoltà a viversi le dinamiche del Grande Fratello Vip con la giusta serenità (che ha svelato di non avere al momento richiedendo l’aiuto dei compagni di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Ciacci attacca Bellavia al GF Vip: “Se prende psicofarmaci non può stare qui!” – VIDEO - blogtivvu : Ciacci attacca Bellavia al GF Vip: “Se prende psicofarmaci non può stare qui!” – VIDEO - Federinirini : Ma dato che le fan di Ginevra mi par di capire abbiano tanto a cuore il tema del cyberbullismo perché non ho letto… - nonsperare : Una Mandria di cagnetti e cagnette che attacca Bellavia su cosa non ho ancora capito, il nulla! Pocplo appunto Ne… - PasqualeMarro : #GiovanniCiacci attacca Spinalbese: “mi ha ferito…” -