Ciacci accusa Antonino e Marco Bellavia di omofobia al GF Vip | l’assurda convinzione – VIDEO

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 stanno succedendo cose veramente assurde. Ginevra Lamborghini è convinta di essere stata molestata damentre lo bullizzano da giorni e, tra le ultime cose particolari, Giovannihato due concorrenti didiIn questa Casa non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Antonino e Bellavia di omofobia: l'assurda convinzione In questa Casa non hanno, evidentemente, il senso della misura ed usano parole veramente a caso. "Molestie" e "Omofobia", due temi ...Tutto è partito quando Marco Bellavia, conduttore di Bim Bum Bam , ha dato il suo voto a Giovanni: non perché voglia vederlo fuori dalla Casa, ma perchè convinto che "con la sua storia" non ...Giovanni Ciacci accusa Antonino Spinalbese e Marco Bellavia di omofobia al Grande Fratello Vip: l’assurda convinzione, ecco il video.GF Vip, Marco Bellavia: Pamela ha mio stesso problema, ma non lo ammette. La risposta: Assurdo Scontro in diretta tra i due, con Bellavia che contesta a Pamela… Leggi ...