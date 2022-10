Chi ha vinto le elezioni, come e perché: un'analisi finale (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Le elezioni politiche 2022 hanno avuto un esito per molti versi tutt'altro che sorprendente: la vittoria del centrodestra, trainato dal boom di Giorgia Meloni e dal suo partito (Fratelli d'Italia) era stata ampiamente prevista da osservatori e analisti. Ciò nonostante, sono moltissimi i dati degni di essere analizzati per comprendere la portata e il significato di questa importante tornata elettorale. L'affluenza Cominciamo dall'affluenza, il primo dato eclatante: la partecipazione al voto si è fermata infatti al 63,9%, il dato più basso dell'intera storia repubblicana per quanto riguarda le elezioni politiche. Non si tratta solo di un record negativo in termini assoluti, ma anche del calo più forte che si sia mai verificato tra due tornate elettorali successive. come ha notato Roberto D'Alimonte sul Sole 24 Ore, un calo del ... Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Lepolitiche 2022 hanno avuto un esito per molti versi tutt'altro che sorprendente: la vittoria del centrodestra, trainato dal boom di Giorgia Meloni e dal suo partito (Fratelli d'Italia) era stata ampiamente prevista da osservatori e analisti. Ciò nonostante, sono moltissimi i dati degni di essere analizzati per comprendere la portata e il significato di questa importante tornata elettorale. L'affluenza Cominciamo dall'affluenza, il primo dato eclatante: la partecipazione al voto si è fermata infatti al 63,9%, il dato più basso dell'intera storia repubblicana per quanto riguarda lepolitiche. Non si tratta solo di un record negativo in termini assoluti, ma anche del calo più forte che si sia mai verificato tra due tornate elettorali successive.ha notato Roberto D'Alimonte sul Sole 24 Ore, un calo del ...

