Chi ha paura di Putin, il "pazzo con la Bomba" nel teatro di guerra (Di sabato 1 ottobre 2022) Scrivo e rimugino a vanvera quando Putin ha appena smesso di pronunciare la sua arringa. Deve aver creduto di aver messo l'Ucraina e i suoi alleati con le spalle al muro, e qualcuno troverà che abbia messo l'Ucraina e i suoi alleati con le spalle al muro. Non so se abbia capito di bruciarsi i vascelli alle spalle, e abbia scelto deliberatamente di farlo, perché azzardo e bluff non possono che rincararsi, e qualcuno comunque troverà che si sia bruciato i vascelli alle spalle. I primi, quelli dell'occidente con le spalle al muro – aut il negoziato col fatto compiuto delle annessioni, aut la Bomba – troveranno un argomento in extremis alla originaria voglia di resa altrui. I secondi non potranno che reagire – a parole l'hanno già fatto – ignorando la sfida e lasciando che la cosa proceda sul campo. Sul campo, il fatto rilevante era la controffensiva ...

