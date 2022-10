Chi è Michela, la sorella di Federica Panicucci: “Siamo complici” (Di sabato 1 ottobre 2022) Federica Panicucci è molto riservata e la sua famiglia preferisce non entrare a far parte della sua sfera lavorativa. Dunque della loro vita si sa veramente poco. La sorella della Panicucci si chiama Michela ed è leggermente più grande di lei. Le due si somigliano, ma hanno colori differenti. L’unico dettaglio svelato su di lei è legato ad una foto di quando erano bambine. Federica l’ha pubblicata su Instagram ed ha spiegato che in quel momento si trovavano al campeggio. Proprio le settimane di vacanze erano quelle in cui la sorella Michela e Federica Panicucci hanno accresciuto una complicità che dura tutt’ora: “Io e mia sorella andavamo con i miei genitori nei villaggi Valtur. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)è molto riservata e la sua famiglia preferisce non entrare a far parte della sua sfera lavorativa. Dunque della loro vita si sa veramente poco. Ladellasi chiamaed è leggermente più grande di lei. Le due si somigliano, ma hanno colori differenti. L’unico dettaglio svelato su di lei è legato ad una foto di quando erano bambine.l’ha pubblicata su Instagram ed ha spiegato che in quel momento si trovavano al campeggio. Proprio le settimane di vacanze erano quelle in cui lahanno accresciuto unatà che dura tutt’ora: “Io e miaandavamo con i miei genitori nei villaggi Valtur. La ...

Lt93i : Io così ??????? che non so chi sia l'ex di michela - JapanLouis91 : io l avevo capito subito chi avesse scritto a michela - SwgBillie : @Lwtmilan ODDIO CHI PARLAMI MICHELA - ross2045 : @Opinionipoliti1 @Michela__soy @matteosalvinimi Esatto!!! Si tratta solo di dilazionare i pagamenti per chi in ques… - Michela__soy : RT @Michela__soy: @CarloCalenda Dalle parti del TerzoPolo fanno propaganda sulla pelle dei più poveri, e c'è chi arriva, quotidianamente, a… -