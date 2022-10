Chi è Marcia, la modella italo-brasiliana che debutta a “Paperissima Sprint” (Di sabato 1 ottobre 2022) La nuova edizione domenicale di Paperissima Sprint porta con sé una ventata di novità. Oltre all’amatissima accoppiata formata da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo, ci sarà una new entry: si tratta di Marcia, modella italo-brasiliana di 23 anni che debutterà in tv proprio nel varietà di Antonio Ricci. Marcia, la modella italo-brasiliana che debutta in tv Lunga chioma nera, occhi chiari e un sorriso che toglie il fiato: Marcia è la new entry di questa stagione di Paperissima Sprint, condotta da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Nata e cresciuta nella bellissima Maceió, località di mare nel Nord Est del Brasile, Marcia Thereza Araujo Barros ... Leggi su dilei (Di sabato 1 ottobre 2022) La nuova edizione domenicale diporta con sé una ventata di novità. Oltre all’amatissima accoppiata formata da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo, ci sarà una new entry: si tratta didi 23 anni che debutterà in tv proprio nel varietà di Antonio Ricci., lachein tv Lunga chioma nera, occhi chiari e un sorriso che toglie il fiato:è la new entry di questa stagione di, condotta da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Nata e cresciuta nella bellissima Maceió, località di mare nel Nord Est del Brasile,Thereza Araujo Barros ...

