"Che fine farete": la terribile frase su Salvini e Meloni, scoppia il caso | Guarda (Di sabato 1 ottobre 2022) L'odio della sinistra non si spegne. Ancora una volta Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono finiti nel mirino della violenza verbale dei kompagni. Matteo Salvini sul suo profilo Facebook ha condiviso la foto di una scritta su un muro che rilancia l'allarme per la sicurezza personale del leader della lega e della leader di Fratelli d'Italia. Sul muro infatti compare questo slogan: "Meloni e Salvini fascisti e assassini, farete la fine di Mussolini". E ad accompagnare la scritta una stella rossa a cinque punte. Dura la reazione del segretario della Lega che ha commentato così l'ennesimo gesto d'odio di una campagna elettorale ormai chiusa: "A Ravenna qualche “democratico” ha accettato con serenità il voto degli Italiani, e con vernice rossa augura buon lavoro a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) L'odio della sinistra non si spegne. Ancora una volta Matteoe Giorgiasono finiti nel mirino della violenza verbale dei kompagni. Matteosul suo profilo Facebook ha condiviso la foto di una scritta su un muro che rilancia l'allarme per la sicurezza personale del leader della lega e della leader di Fratelli d'Italia. Sul muro infatti compare questo slogan: "fascisti e assassini,ladi Mussolini". E ad accompagnare la scritta una stella rossa a cinque punte. Dura la reazione del segretario della Lega che ha commentato così l'ennesimo gesto d'odio di una campagna elettorale ormai chiusa: "A Ravenna qualche “democratico” ha accettato con serenità il voto degli Italiani, e con vernice rossa augura buon lavoro a ...

brandobenifei : Chiamare a raccolta tutti coloro che credono in un’Italia democratica e progressista, sciogliere i nodi e solo alla… - amnestyitalia : Qui trovate un appello alle autorità dell'Iran per chiedere l'abrogazione della legge che obbliga le donne a indoss… - CarloCalenda : @pinapic @MatteoRichetti Pina è semplice: “mi scuso con Matteo per averlo messo alla gogna per raccattare due voti… - marcopav10 : “ROMA: che fine ha fatto Abraham?” F.F. - txsl96 : RT @viadiqua1: Non stiamo parlando abbastanza del fatto che non solo a Max hanno smontato la pole a 15 metri dalla fine, ma nelle prime tre… -