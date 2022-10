"Che figura di m***a". Sabrina Ferilli furiosa: clamoroso fuorionda a Tu si que vales | Video (Di sabato 1 ottobre 2022) "Ma che figura di m***a". Rischia di finire malissimo per Sabrina Ferilli e Maria De Filippi a Tu si que vales. E' Striscia la notizia a mostrare il fuorionda della prima puntata del talenta del sabato sera di Canale 5. Tra concorrenti straordinari e"fenomeni da baraccone", i telespettatori più affezionati sanno che parte dello spettacolo è garantito anche dagli scherzi organizzati ai danni dei giudici e dalle loro reazioni furiose. Tra le vittime predilette degli autori c'è proprio la procace ed esplosiva attrice romana. Che anche in occasione della prima puntata non ha saputo trattenersi. In studio, spiega Striscia commentando lo spezzone (finito dritto dritto al terzo posto nella classifica dei "Nuovi mostri", con il meglio del peggio dell'ultima settimana ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) "Ma chedi". Rischia di finire malissimo pere Maria De Filippi a Tu si que. E' Striscia la notizia a mostrare ildella prima puntata del talenta del sabato sera di Canale 5. Tra concorrenti straordinari e"fenomeni da baraccone", i telespettatori più affezionati sanno che parte dello spettacolo è garantito anche dagli scherzi organizzati ai danni dei giudici e dalle loro reazioni furiose. Tra le vittime predilette degli autori c'è proprio la procace ed esplosiva attrice romana. Che anche in occasione della prima puntata non ha saputo trattenersi. In studio, spiega Striscia commentando lo spezzone (finito dritto dritto al terzo posto nella classifica dei "Nuovi mostri", con il meglio del peggio dell'ultima settimana ...

