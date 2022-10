CdS – Roma, colpo per il futuro: Volpato rinnova il contratto (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 23:28:18 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Roma – Mentre José Mourinho pensa al presente, con la sfida di San Siro contro l’Inter alle porte, allo stesso tempo in casa Roma si pianifica il futuro. Un futuro di cui farà parte il 18enne Cristian Volpato, che ha prolungato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026: “La Roma – ha spiegato il giovane attaccante – mi ha aiutato ad ambientarmi facilmente e a crescere”. Gli elogi di Tiago Pinto Soddisfatto Tiago Pinto: “Cristian è un ragazzo dotato di grande talento – è il commento del general manager giallorosso –, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma. Con questo rinnovo di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 23:28:18 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport:– Mentre José Mourinho pensa al presente, con la sfida di San Siro contro l’Inter alle porte, allo stesso tempo in casasi pianifica il. Undi cui farà parte il 18enne Cristian, che ha prolungato il propriocon lafino al 30 giugno 2026: “La– ha spiegato il giovane attaccante – mi ha aiutato ad ambientarmi facilmente e a crescere”. Gli elogi di Tiago Pinto Soddisfatto Tiago Pinto: “Cristian è un ragazzo dotato di grande talento – è il commento del general manager giallorosso –, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la. Con questo rinnovo di ...

