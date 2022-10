Carabinieri, nuovi comandanti alle Stazioni di Bergamo Principale e a Ponte San Pietro (Di sabato 1 ottobre 2022) Nei giorni scorsi alla Stazione di Bergamo Principale si è insediato il nuovo Comandante, si tratta del Luogotenente Leonardo Ciuffreda, 46 anni, laureato in giurisprudenza, pugliese di origine, coniugato con due figli. Il Sottufficiale si è arruolato nel 1996 e prima di approdare a Bergamo Principale ha comandato per sei anni l’Arma di Ponte San Pietro. In precedenza ha prestato servizio in qualità di addetto alla Tenenza di Seriate e la stazione di Bergamo Bassa. Il Comando della Stazione di Ponte San Pietro è stato assunto dal Luogotenente Carica Speciale Fabio Marra, 49 anni, pugliese di origine ma cresciuto in Valle d’Aosta, padre di un bambino. Il sottufficiale si è arruolato nel 1991 e prima di approdare a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Nei giorni scorsi alla Stazione disi è insediato il nuovo Comandante, si tratta del Luogotenente Leonardo Ciuffreda, 46 anni, laureato in giurisprudenza, pugliese di origine, coniugato con due figli. Il Sottufficiale si è arruolato nel 1996 e prima di approdare aha comandato per sei anni l’Arma diSan. In precedenza ha prestato servizio in qualità di addetto alla Tenenza di Seriate e la stazione diBassa. Il Comando della Stazione diSanè stato assunto dal Luogotenente Carica Speciale Fabio Marra, 49 anni, pugliese di origine ma cresciuto in Vd’Aosta, padre di un bambino. Il sottufficiale si è arruolato nel 1991 e prima di approdare a ...

CarlinoMacerata : Nuovi alloggi per i carabinieri di Pieve Torina Il sindaco: 'Giornata storica per il paese' - ilregginoit : San Ferdinando, il Comune trova nuovi locali per nuova caserma dei Carabinieri · Il Reggino - LaVoceNovara : Il comando dei Carabinieri di Novara accoglie due nuovi ufficiali - ilregginoit : San Ferdinando, il Comune trova nuovi locali per nuova caserma dei Carabinieri · Il Reggino - passeg : @La_manina__ No, infatti i carabinieri erano in 2 (probabilmente due mitomani) e l'assemblea è continuata Succede d… -