Caos PSG | Galtier scatena la polemica sul ramadan | l’accaduto

Leggi su rompipallone

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe, è finito al centro di una serie di polemiche legate alla sua passata esperienza sulla panchina del Nizza. A far scoppiare laè stato l’ex d.s. del Nizza, Julien Fournier, il quale durante un’intervista a RmcSport ha parlato così della rottura avvenuta con il tecnico del PSG: “Se rivelassi le vere ragioni del nostro conflitto,non troverebbe più lavoro né in Francia né in Europa».religione Fournier Le parole di Fournier, ora d.s. del Parma, riaccendono lareligiosa che è scoppiata attorno a. Come riporta l’Equipe, l’allenatore francese è stato accusato di scarso rispetto verso la religione musulmana, in particolare verso la pratica del. Ai tempi ...