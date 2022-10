Canta Napoli! Gli azzurri sconfiggono anche il Torino per 3-1 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Napoli vince ancora e mantiene la vetta della classifica. Quarto successo consecutivo in campionato per gli azzurri, che battono il Torino 3-1 al Maradona: grande protagonista Anguissa, autore di una straordinaria doppietta nei primi minuti. Sempre nel primo tempo chiude i conti Kvaratshkelia con una grande azione personale, poi Sanabria prova a riaprire la gara ma il risultato non cambia nella ripresa. Il Napoli si porta così a quota 20 punti, il Toro resta a 10: per i granata è il terzo ko di fila Primo tempo molto spettacolare per merito di un Napoli che inizia il match con molta concentrazione e determinazione. Nella prima frazione di gioco Napoli e Torino offrono quattro gol e tantissime emozioni. Grande protagonista Anguissa, autore di una doppietta nei minuti iniziali: prima svetta di testa su assist di Mario Rui, poi ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Napoli vince ancora e mantiene la vetta della classifica. Quarto successo consecutivo in campionato per gli, che battono il3-1 al Maradona: grande protagonista Anguissa, autore di una straordinaria doppietta nei primi minuti. Sempre nel primo tempo chiude i conti Kvaratshkelia con una grande azione personale, poi Sanabria prova a riaprire la gara ma il risultato non cambia nella ripresa. Il Napoli si porta così a quota 20 punti, il Toro resta a 10: per i granata è il terzo ko di fila Primo tempo molto spettacolare per merito di un Napoli che inizia il match con molta concentrazione e determinazione. Nella prima frazione di gioco Napoli eoffrono quattro gol e tantissime emozioni. Grande protagonista Anguissa, autore di una doppietta nei minuti iniziali: prima svetta di testa su assist di Mario Rui, poi ...

