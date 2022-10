Campania, inquinamento e alunni con disabilità: sempre più richieste di sostegno. Facciamo qualcosa (Di sabato 1 ottobre 2022) Si muore di tumore ‘soprattutto dove l’inquinamento ambientale è più elevato, anche se si tratta di zone in cui le abitudini di vita sono in genere più sane’. Dal 2008, inascoltati, lo abbiamo urlato soltanto noi Medici dell’Ambiente, anche su questo blog! Il 13 settembre 2022 è suonata la prima campanella dell’anno scolastico in Campania. In modo ufficiale ci viene comunicato che, a fronte di 818.772 alunni, quasi sedicimila in meno rispetto allo scorso anno per il gravissimo e costante calo demografico che colpisce anche la Campania, gli alunni disabili bisognosi di insegnanti di sostegno sono 31.659, pari al 3,86% del totale, ben 1300 in più rispetto soltanto allo scorso anno scolastico. A livello nazionale oggi è al 3,6%. In Campania, ma di fatto soltanto a Napoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Si muore di tumore ‘soprattutto dove l’ambientale è più elevato, anche se si tratta di zone in cui le abitudini di vita sono in genere più sane’. Dal 2008, inascoltati, lo abbiamo urlato soltanto noi Medici dell’Ambiente, anche su questo blog! Il 13 settembre 2022 è suonata la prima campanella dell’anno scolastico in. In modo ufficiale ci viene comunicato che, a fronte di 818.772, quasi sedicimila in meno rispetto allo scorso anno per il gravissimo e costante calo demografico che colpisce anche la, glidisabili bisognosi di insegnanti disono 31.659, pari al 3,86% del totale, ben 1300 in più rispetto soltanto allo scorso anno scolastico. A livello nazionale oggi è al 3,6%. In, ma di fatto soltanto a Napoli ...

