Calendario ciclismo femminile 2023: date e appuntamenti Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) Insieme a quello maschile, l’Unione Ciclistica Internazionale ha svelato inoltre anche il Calendario di ciclismo femminile 2023 con i suoi appuntamenti previsti in Italia. Parliamo di uno sport in costante crescita e sempre più competitivo e dunque anche le sue corse stanno assumendo man mano più prestigio anche per gli sponsor, i quali decidono di investire tanti soldi nelle organizzazioni degli eventi. Se i ragazzi contano ben 24 appuntamenti nel nostro paese, per le ragazze sono meno della metà, ovvero soltanto 9, con la conferma di quelli principali fra i quali spiccano la Strade Bianche e il Giro d’Italia – quest’ultimo confermato tra giugno e luglio nonostante l’ipotesi anticipo a maggio – e l’aggiunta anche qui del mitico Trofeo Baracchi che nel ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 1 ottobre 2022) Insieme a quello maschile, l’Unione Ciclistica Internazionale ha svelato inoltre anche ildicon i suoiprevisti in. Parliamo di uno sport in costante crescita e sempre più competitivo e dunque anche le sue corse stanno assumendo man mano più prestigio anche per gli sponsor, i quali decidono di investire tanti soldi nelle organizzazioni degli eventi. Se i ragazzi contano ben 24nel nostro paese, per le ragazze sono meno della metà, ovvero soltanto 9, con la conferma di quelli principali fra i quali spiccano la Strade Bianche e il Giro d’– quest’ultimo confermato tra giugno e luglio nonostante l’ipotesi anticipo a maggio – e l’aggiunta anche qui del mitico Trofeo Baracchi che nel ...

SpazioCiclismo : Tutte le corse previste nel calendario internazionale #UCI del 2023, dal livello World Tour alle gare per Juniores. - cyclingoo : ?? Calendario UCI Donne 2023, anche tante corse italiane in un programma sempre più ricco / By @spaziociclismo… - CNiccolai : Calendario Ciclismo Italia 2023, il programma delle corse nel nostro paese - Leonardo44447 : Il neo pubblicato calendario Uci 2023 non è assolutamente portatore di buone novelle per il nostro ciclismo, ad ecc… - RacingFede : Calendario Ciclismo Italia 2023, il programma delle corse nel nostro paese. #ProCycling -