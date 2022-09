Calciomercato Napoli | c’è un nome nuovo | gioca in Premier League

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nonostante ilsia ormai terminato da un bel po’, il lavoro dei direttori sportivi continua senza sosta. Scovare nuovi talenti da far emergere è l’imperativo che ogni dirigente cerca di seguire al fine di portare ungioiellino nel calcio italiano. Sicuramente tra i più esperti in questo senso, c’è il direttore sportivo delCristiano Giuntoli il quale, ha come propria caratteristica e qualità, quella di cercare ragazzi giovani e promettenti da far esplodere nel panorama calcistico internazionale. In ordine di tempo, gli ultimi colpi messi assegno da Giuntoli seguendo questa linea, sono stati Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, calciatori seguiti per molto tempo e che, una volta arrivati al, stando dimostrando di avere delle grandi qualità. Nelle ultime ore, infatti, giungono ...

cmdotcom : #Napoli, #Spalletti si presenta in conferenza stampa con due rose per #MahsaAmini e #HadisNajafi - sportli26181512 : Torino, Djidji promosso da Juric: ora il rinnovo: Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Torino, il tecnic… - calciomercatoit : ??#Napoli - Dura replica di #Ferrara a #Cassano: 'Mentre noi vincevamo il primo scudetto tu ancora prendevi il bibe… - LALAZIOMIA : Napoli, Bruscolotti a valanga contro Cassano: 'Scappato da un manicomio, dice solo putt...'Ecco il motivo che ha sc… - Spazio_Napoli : Dal Napoli al Benevento: Cannavaro sogna tre calciatori azzurri -

Today.it

Commenta per primo Presente negli studi di TvLuna, l'ex portiere delIezzo così su un giocatore azzurro: 'Lobotka oggi è imprescindibile, ma purtroppo per me andrà via, merita un club come Barcellona e Real Madrid'Cosa mi piace di questoTutto, per davvero. Sul mercato ha fatto un lavoro spettacolare. Il lavoro di Giuntoli e De Laurentiis sono da incorniciare. Il Toro e la lite Juric - Vagnati Sono ... Calciomercato Napoli, non solo Meret: altri due rinnovi in arrivo Napoli-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, ...Il match Ajax-Napoli, valevole per la 3.a giornata del Gruppo A di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Calcio (202 del ...