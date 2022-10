Calciomercato Milan, c’è anche Kiwior nel mirino di Maldini (Di sabato 1 ottobre 2022) per rinforzare la difesa del club rossonero Jakub Kiwior è una delle rivelazioni di questo inizio di Serie A. Il difensore dello Spezia si è guadagnato, grazie a prestazioni di livello, la chiamata della nazionale polacca nell’ultima sosta. Maldini e Massara, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’hanno già messo nel mirino e potrebbero affondare il colpo per rinforzare il reparto arretrato del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) per rinforzare la difesa del club rossonero Jakubè una delle rivelazioni di questo inizio di Serie A. Il difensore dello Spezia si è guadagnato, grazie a prestazioni di livello, la chiamata della nazionale polacca nell’ultima sosta.e Massara, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’hanno già messo nele potrebbero affondare il colpo per rinforzare il reparto arretrato del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

